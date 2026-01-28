Ia Rota Vidierre | Puntiamo su approccio proattivo così anticipiamo trend e decisioni

Roma, 28 gennaio – La strategia di Vidierre si concentra su un approccio proattivo all’intelligenza artificiale. Rota spiega che l’obiettivo non è solo rispondere alle domande, ma anticiparle. La tecnologia sviluppata dall’azienda mira a prevedere le esigenze, permettendo alle imprese di agire prima dei trend e delle decisioni cruciali. Un passo avanti rispetto alle soluzioni tradizionali, che si limitano a offrire risposte, mentre questa punta a prevedere.

Non un'intelligenza artificiale che risponde alle domande, ma una tecnologia capace di anticiparle. È questo l'approccio con cui Vidierre utilizza l'Ia nella business e media intelligence: sistemi proattivi, progettati per prevedere trend, comportamenti e criticità analizzando in modo continuo il panorama informativo. Un modello che supera l'uso reattivo dell'IA e la trasforma in uno strumento strategico per il business. A raccontare questa visione e ripercorrere la storia dell'azienda è l'amministratore delegato Antonio Rota. Da dove nasce Vidierre e come si è evoluta nel tempo? "Vidierre nasce oltre trent'anni fa e cresce insieme all'evoluzione della media intelligence.

