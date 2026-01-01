Cagliari-Milan corsa contro il tempo per tesserare Füllkrug | la sensazione dei rossoneri

Il Milan lavora con urgenza per perfezionare il tesseramento di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco appena acquistato dal West Ham. La società rossonera spera di completare le formalità prima della partita contro il Cagliari in programma domani sera alla 'Unipol Domus'. La trattativa in corso mira a garantire al nuovo acquisto la possibilità di esordire con la maglia del Milan in questa sfida importante.

