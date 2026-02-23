Difesa spariti 2.500 pezzi di jet militari | indagini in corso

La perdita di circa 2.500 pezzi di jet militari è legata a un furto avvenuto all’interno di un deposito militare. Si tratta di componenti di cacciabombardieri Tornado e Amx, oltre a parti di un C-130, l’aereo da trasporto dell’Aeronautica. Il valore stimato di tutto il materiale scomparso supera i 17 milioni di euro. Le autorità stanno ora cercando di chiarire come siano stati sottratti questi pezzi e chi potrebbe essere coinvolto.

Quasi 2.500 pezzi di aerei e jet militari spariti tra cui componenti dei cacciabombardieri Tornado e Amx e del C-130, l’aereo da trasporto tattico dell’ Aeronautica per un valore stimato di 17 milioni di euro. È, secondo quanto scrive Giuseppe Scarpa su Repubblica, il fulcro di una indagine coordinata dalla procura di Roma e la procura militare che vedrebbe coinvolti vertici della logistica dell’Aeronautica, alcuni generali e dirigenti di Ge Avio. Sarebbero accusati di peculato. I pezzi, secondo quanto ricostruito fino ad ora, sarebbero scomparsi tra il 2021 e il 2023 dalla base di Brindisi dove Ge Avio, riporta ancora Repubblica, gestiva la manutenzione degli aerei da guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Indagati vertici dell’Aeronautica: spariti 2500 pezzi di aerei militari, valgono 17 milioni di euroVertici dell'Aeronautica sono coinvolti nell'indagine sulla scomparsa di 2500 pezzi di componenti di aerei militari, del valore di 17 milioni di euro.

Leggi anche: Dublino, quattro droni militari vicino all’aereo di Zelensky: avvistamento nella notte e indagini in corso

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Indagati vertici Aeronautica: mistero e indagini su 2.500 componenti avionici spariti nel nullaIndagati vertici Aeronautica nella sparizione di 2.500 componenti militari: inchiesta su peculato e gestione irregolare dei materiali strategici. notizie.it

La Procura di Roma ha iscritto sul registro degli indagati una decina di persona. La base è quella di BrindisiLa Procura di Roma ha iscritto sul registro degli indagati una decina di persona. La base è quella di Brindisi ... lasicilia.it

Un buco nero nei cieli della Difesa. Quasi 2.500 pezzi di aerei militari spariti nel nulla - facebook.com facebook