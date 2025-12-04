Dublino quattro droni militari vicino all’aereo di Zelensky | avvistamento nella notte e indagini in corso

Quattro droni «non identificati» e di «tipo militare» sarebbero stati avvistati nei pressi dell’aeroporto di Dublino sulla stessa rotta dell’aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, atterrato nella capitale irlandese la notte del 1° dicembre. La notizia, riportata dal sito della testata irlandese The Journal, ha sollevato interrogativi di sicurezza ma non ha portato alla chiusura dello scalo, come accaduto recentemente in altri Paesi europei. L’ Airbus A319 presidenziale, decollato da Parigi, è atterrato alle 22:47 ora locale (23:47 italiane). Secondo la ricostruzione, l’avvistamento dei droni sarebbe avvenuto intorno alle 23:00, pochi minuti dopo l’arrivo del velivolo: un anticipo che, stando alle fonti, potrebbe aver evitato un rischio diretto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dublino, quattro droni militari vicino all’aereo di Zelensky: avvistamento nella notte e indagini in corso

