Festival di Sanremo 2026 | come vestiranno i cantanti? Abbiamo intervistato tutti gli stylist degli artisti in gara | ecco cosa ci hanno rivelato

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina, e la scelta degli outfit dei cantanti sta creando grande curiosità. I stylist che lavorano con gli artisti hanno condiviso con noi i dettagli sui look che presenteranno sul palco, rivelando le tendenze e le ispirazioni dietro ogni abito. Questa settimana, abbiamo incontrato alcune delle figure chiave dietro le quinte, che ci hanno mostrato anteprime di ciò che indosseranno i protagonisti della gara.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. La moda non mancherà ma l'attenzione sarà rivolta alla sartorialità più che al brand in sé. Tra le firme più note, possiamo fare i nomi di Vivienne Westwood per Mara Sattei, Samurai Jay in Dsquared2 e Ermal Meta in Trussardi. L'edizione numero 76 sarà anche l'occasione di scoprire marchi di designer emergenti o di nicchia e realtà come Barena Venezia per Enrico Nigiotti e Luigi Bianchi Sartoria per Eddie Brock. Il racconto per abiti in alcuni casi comincerà con il botto già dalla prima sera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Festival di Sanremo 2026: come vestiranno i cantanti? Abbiamo intervistato tutti gli stylist degli artisti in gara: ecco cosa ci hanno rivelato Leggi anche: Festival di Sanremo 2026, tutti i 30 cantanti in gara | L'elenco Leggi anche: Sanremo 2026, ecco i 30 big in gara: la lista completa degli artisti scelti da Carlo Conti per il prossimo Festival Sanremo 2026: le Reaction dei cantanti all’annuncio del cast Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Festival di Sanremo 2026, che cosa sappiamo finora; Festival di Sanremo 2026: prove di look all'Ariston per i cantanti prossimamente in gara; Sanremo 2026, Conti, Pausini e i big di Sanremo al Quirinale da Mattarella. FOTO; Sanremo 2026: guida completa al Festival tra cantanti, look e momenti chiave. Festival di Sanremo 2026, intervista esclusiva a Mara SatteiTra i big in gara al Festival di Sanremo 2026 c'è Mara Sattei. La cantante porterà sul palco una canzone intima e delicata dal titolo Le cose che non sai di me. superguidatv.it Sanremo 2026: guida completa al Festival tra cantanti, look e momenti chiaveTutto su Sanremo 2026: programma, protagonisti, look, canzoni e momenti chiave del Festival della canzone italiana ... iconmagazine.it Sanremo, Napoli ha lasciato un segno indelebile nela storia del Festival: da Ranieri a Geolier, passando per Peppino Di Capri e Nino D'Angelo. Tutti i protagonisti facebook La nuova copertina della settimana è quella più attesa dell’anno: Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival, con tutti gli artisti in gara a Sanremo 2026 Vi aspettiamo domani in edicola e...che il Festival abbia inizio! #Sanremo2026 x.com