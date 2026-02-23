Dieta cuore | 15% in meno di rischio con cibi giusti ecco quali

La dieta che protegge il cuore: la qualità batte la quantità. Un nuovo studio pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology ribalta il dibattito su grassi e carboidrati, dimostrando che la qualità degli alimenti conta più della loro etichetta nutrizionale. La ricerca, condotta su oltre 198.000 persone e seguita per oltre 5,2 milioni di anni-persona, rivela che non è importante tagliare solo carboidrati o grassi, ma scegliere versioni “sane di queste diete. Le diete low-carb e low-fat possono essere sia protettive che dannose a seconda degli alimenti scelti. Il confronto tra le persone più aderenti a un modello alimentare e quelle meno aderenti mostra risultati sorprendenti: una dieta low-carb sana riduce il rischio di coronaropatia del 15%, mentre una versione non sana lo aumenta del 14%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dieta per la longevità di Silvio Garattini, quali cibi allungano la vita: "50 grammi di pasta e poca carne"Silvio Garattini svela i segreti per vivere di più.

Stress, ecco quali cibi scegliere per scacciare la tensioneLo stress, risposta naturale a sfide quotidiane, può diventare un problema se persiste nel tempo.

Argomenti discussi: Salute del cuore, non bastano solo dieta e sport: le 6 mosse dei cardiologi per prevenire i rischi e i valori della pressione da non ignorare; Le diete a basso contenuto di carboidrati aumentano il rischio di malattie cardiache?; Hai tagliato i carboidrati? Harvard dice che potresti star sbagliando tutto; Dieta amica del cuore, la qualità del cibo conta più della quantità: lo studio.

