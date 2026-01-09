Stress ecco quali cibi scegliere per scacciare la tensione

Lo stress, risposta naturale a sfide quotidiane, può diventare un problema se persiste nel tempo. La scelta dei cibi giusti può aiutare a gestire meglio la tensione e favorire il benessere. In questo articolo, esploreremo alimenti che contribuiscono a ridurre la tensione, promuovendo un equilibrio tra corpo e mente in modo semplice e naturale.

Lo stress è una risposta naturale del nostro organismo a situazioni difficili o impegnative. Tuttavia, quando diventa cronico può avere effetti negativi sia sul corpo sia sulla mente. Un elemento spesso trascurato è il ruolo dell’alimentazione: ciò che mangiamo non solo fornisce energia, ma influenza direttamente il nostro equilibrio emotivo, la produzione di neurotrasmettitori e la capacità del corpo di gestire lo stress. Diversi studi evidenziano che modelli alimentari ricchi di frutta, verdura, cereali integrali, legumi, pesce e grassi insaturi, come quelli della dieta mediterranea, sono associati a livelli più bassi di stress, ansia e sintomi depressivi, mentre diete ad alto contenuto di zuccheri raffinati, grassi saturi e cibi ultraprocessati sembrano peggiorare la percezione dello stress. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

