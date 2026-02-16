Il diritto di contare al Circolo Artistico il film che racconta le vicende di tre matematiche alla Nasa
Mercoledì 18 febbraio, alle 18:30, il Circolo Artistico di Palermo apre le porte del suo salotto al “Cineforum”. Dopo il grande successo del film ispirato alla vera storia di Franca Viola, che ci ha emozionati raccontando il coraggioso atto di ribellione di una donna contro le convenzioni sociali, il Cineforum prosegue con un nuovo appuntamento dedicato a un tema forte, delicato e profondamente attuale. Questa volta sul grande schermo arriva “Il diritto di contare”, un film intenso e coinvolgente tratto da una storia vera, che racconta le straordinarie vicende di tre brillanti donne afroamericane, matematiche alla Nasa negli anni ’60.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Prima di noi: la nuova serie Rai che racconta 60 anni di storia italiana attraverso le vicende di una famiglia
Questa sera su Rai 1 prende il via “Prima di noi”, una nuova serie che racconta sessant’anni di storia italiana attraverso le vicende di una famiglia.
Il “Duo Sikelia” al Circolo Artistico: concerto di pianoforte a quattro mani a Mondello
Questa sera il Circolo Artistico di Palermo ospita il duo Sikelia, che tiene un concerto di pianoforte a quattro mani a Mondello.
