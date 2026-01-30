L’angelo del focolare lo spettacolo firmato Emma Dante in scena al Municipale

Questa sera al Teatro Municipale va in scena “L’angelo del focolare” di Emma Dante. La regista palermitana porta sul palco una pièce forte e senza filtri, che mette sotto i riflettori la condizione delle donne e il problema della violenza domestica. Con parole chiare e scene intense, Dante non lascia spazio a dubbi: il suo teatro vuole scuotere e far pensare.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Emma Dante con il suo stile diretto, potente, provocatorio indaga sulla condizione femminile e affronta il tema della violenza domestica e del femminicidio. Al Teatro Municipale di Piacenza martedì 3 febbraio alle ore 21 va in scena "L’angelo del focolare", ultima fatica della celebrata regista italiana di teatro e d’opera a cui la Biennale di Venezia ha recentemente attribuito il Leone d’oro alla carriera della Biennale Teatro 2026 (premio assegnato dal Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia su proposta di Willem Dafoe, direttore del settore Teatro), la cui cerimonia di premiazione si terrà in giugno nel corso del 54.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su L angelo del focolare Al Teatro Camploy “L’angelo del focolare”, il nuovo spettacolo di Emma Dante Questa sera al Teatro Camploy di Verona va in scena “L’angelo del focolare”, il nuovo spettacolo di Emma Dante. L’angelo del focolare al Piccolo: "Contro la violenza, l’arte non tace" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su L angelo del focolare Argomenti discussi: Teatro Toniolo: Emma Dante torna a Mestre con il nuovo lavoro L'angelo del focolare in scena il 27 e 28 gennaio; Al Teatro Camploy L’angelo del focolare, il nuovo spettacolo di Emma Dante; HO UCCISO L’ANGELO DEL FOCOLARE: SESSISMO DA TASTIERA. QUANDO L’ODIO DI GENERE CORRE ONLINE; L'ALTRO TEATRO PORTA AL CAMPLOY 'L'ANGELO DEL FOCOLARE', IL NUOVO SPETTACOLI DI EMMA DANTE: ORDINARIA STORIA DI VIOLENZA. Al Teatro Camploy L’angelo del focolare, il nuovo spettacolo di Emma DanteLa rassegna L’Altro Teatro, promossa dal Comune di Verona in collaborazione con Arteven sotto la direzione artistica di Fabrizio Arcuri, con Come As You Are immagina il teatro come spazio di ... veronasera.it Donne che si rialzano: al Camploy la tragedia della violenza tra le mura di casaA Verona va in scena il dramma di una donna: l’Altro Teatro con Emma Dante per raccontare una storia di violenza al teatro Camploy ... veronaoggi.it Le famiglie tossiche di Emma Dante: «Ho sempre indagato su legami morbosi e violenza domestica. Per farlo uso il dialetto, una lingua segreta» x.com #EmmaDante porta in scena “#rechicchinella”, ispirato a una novella di Basile. Un sovrano affetto da una strana malattia che produce uova d’oro. L’opera svela l’avidità dei parenti e l’ipocrisia della corte, riflettendo sul potere e la solitudine. #Sardegna # - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.