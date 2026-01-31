La metformina, il farmaco più usato contro il diabete, aiuta a ridurre lo stress ossidativo nelle donne con diabete di tipo 2. Lo conferma uno studio recente, che mostra come questo farmaco possa avere effetti positivi anche oltre il controllo della glicemia.

La metformina, il farmaco antidiabetico più prescritto al mondo, riduce in modo significativo lo stress ossidativo nelle donne con diabete di tipo 2. Il dato, emerso da una ricerca pubblicata sull’European journal of pharmacology, rappresenta una delle prime evidenze cliniche di una risposta antiossidante differenziata per genere alla metformina. Lo studio in Sardegna. Lo studio pilota, condotto in Sardegna presso l’Unità operativa di diabetologia dell’Asl Gallura di Olbia, ha arruolato 56 pazienti con diabete di tipo 2, di cui 29 uomini e 27 donne, non fumatori, con pressione arteriosa e livelli di grassi nel sangue nella norma, in buon controllo metabolico e privi di complicanze. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Diabete, la metformina riduce lo stress ossidativo nelle donne

