Di Pietro sbotta da Fazio | Ecco perché il 50% degli imputati viene assolto

Durante un dibattimento, un avvocato ha spiegato che il 50% delle volte gli imputati vengono assolti. La causa di questa situazione, secondo lui, riguarda le modalità di gestione delle cause penali. Ha anche suggerito che sarebbe utile dividere le carriere tra avvocati di difesa e pubblici ministeri per migliorare l’efficacia. La discussione ha attirato l’attenzione sulla possibilità di riformare il sistema giudiziario. La proposta continua a suscitare opinioni contrastanti.

"In dibattimento il 50 per cento delle volte" l'imputato viene assolto: "È questo il problema per cui, a mio avviso, bisogna dividere queste carriere". Antonio Di Pietro, ex magistrato e politico, simbolo di Mani Pulite, si confronta sulla riforma della giustizia con Gherardo Colombo - anche lui nel pool per Tangentopoli - nel salotto tv di Fabio Fazio. "Io non chiedo la divisione perché penso che il giudice e il pm siano d'accordo, ma lo faccio in nome e per conto di quei cittadini che entrano nelle aule di giustizia e sentono questo afflato, anche se si comportano correttamente i protagonisti", spiega Di Pietro a Che tempo che fa, sul Nove. 🔗 Leggi su Iltempo.it

