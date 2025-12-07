Firma un assegno nonostante il divieto del giudice | assolto perché il titolo non viene incassato

Non può emettere assegni e cambiali dopo la condanna penale, ma appena un mese dopo stacca un assegno da quasi 400 euro.In un caso che esplora i limiti tra violazione formale e rilevanza penale, la giustizia ha stabilito che l'emissione di un assegno di 370 euro, avvenuta a soli 31 giorni dalla.

