Cervara di Roma il paese degli artisti | ecco perché viene chiamato così

A pochi chilometri da Roma si trova un piccolo borgo chiamato Cervara di Roma. Con meno di 500 abitanti, il paese attira ogni anno visitatori che cercano un angolo di tranquillità e arte. Le strade strette e le case antiche nascondono storie e creatività, rendendo il luogo unico nel suo genere. Chi passa di qui si ferma per assaporare l’atmosfera autentica e scoprire perché questa località viene considerata il paese degli artisti.

A pochi passi da Roma c’è un piccolo borgo che ospita meno di 500 anime, capace di incantare il fortunato avventore. Cervara è molto più di un semplice centro abitato: è il paese degli artisti, un piccolo tesoro d’arte e cultura a disposizione di tutti. Uno scrigno sempre aperto da cui attingere quiete e ispirazione. Cervara, il paese degli artisti. Cervara è conosciuto per il essere il paese di poeti e artisti. In effetti, a partire dal 1800 sono stati numerosi quelli che l’hanno scelto come luogo per vivere, lasciando traccia della loro illustre permanenza. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Tra i grandi nomi che hanno soggiornato in questo piccolo borgo, che si erge a ridosso Parco Naturale regionale dei Monti Simbruini, vale la pena di ricordare Ernest Hébert.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Cervara di Roma

Il mercato di gennaio è bloccato per il Napoli, un termine che indica l’impossibilità di effettuare trasferimenti di calciatori.

La Luna Piena del Lupo allo Zenit, immortalata a Cesenatico il 3 gennaio alle 0:40 da Lia Briganti, fotografa e astrofotografa, rappresenta un evento astronomico particolare.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cervara di Roma

Argomenti discussi: Lo chiamano il paese degli artisti: questo luogo magico vicino Roma dove vivono meno di 500 persone; Gse e Prologis: Tor Cervara come banco di prova per la rigenerazione industriale a Roma; ANMIL Lazio e Roma aderiscono alla Manifestazione del 7 febbraio contro le morti sul lavoro a Colleferro; Roma, si rompe tubo acqua: tratto della Prenestina allagato e chiuso.

L'incendio a Tor Cervara. Ancora in prognosi riservata il 35enne che si è gettato dalla finestraÈ ancora ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Umberto I il 35enne scampato all'incendio nello stabile abbandonato di via Tallone a Tor Cervara. È stato portato lì e subito intubato dopo un ... rainews.it

Incendio a Tor Cervara a Roma: intervento vigili del fuocoPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Lo sapevi Il comune più alto della provincia di Roma è Cervara di Roma. Arroccato a 1.053 metri, è un labirinto di vicoli suggestivi incastonati nel verde dei Monti Simbruini. Un vero museo a cielo aperto dove la roccia si fa arte. #viaggiaconwallace #borghida facebook