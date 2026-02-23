Di El Mencho si è sempre saputo pochissimo

La morte di “El Mencho” si è verificata a causa di una lunga attività criminale che ha radici profonde nel traffico di droga. La sua figura, avvolta nel mistero, ha mantenuto un certo potere nonostante le numerose indagini. La sua scomparsa rappresenta un colpo duro per il cartello di narcotrafficanti. La polizia ha confermato che la sua eliminazione avviene in un'operazione condotta con precisione. La notizia si diffonde tra le forze dell’ordine e il mondo criminale.

Il narcotrafficante messicano ucciso domenica era il più potente e temuto al mondo, anche perché attorno a lui c'è sempre stato molto mistero Ci sono pochissime foto di Nemesio Oseguera Cervantes, detto “El Mencho”, che da anni era considerato il narcotrafficante più potente e pericoloso del mondo ed è stato ucciso domenica in un’operazione delle forze di sicurezza messicane nello stato di Jalisco. Ci sono due foto segnaletiche negli anni Ottanta, quando fu arrestato le prime volte negli Stati Uniti, e poche altre scattate negli anni successivi. Anche la sua scheda da ricercato sul sito del dipartimento di Stato statunitense ha informazioni scarse: alto 1 metro e 72, capelli neri, occhi marroni, nessun segno rilevante. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Le violenze in Messico dopo l’uccisione di “El Mencho”Il cartello che controllava una delle organizzazioni criminali più potenti del Messico ha reagito con violenza all’uccisione di “El Mencho”.

Messico in fiamme: 26 morti dopo l’eliminazione di El MenchoEl Mencho, leader del Cartello Jalisco, è stato eliminato, scatenando violenti scontri armati.

