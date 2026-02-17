Donald Trump a Milano per le Olimpiadi | l'ipotesi del presidente Usa tra il pubblico per tifare la squadra di hockey

Donald Trump si trova a Milano, perché potrebbe partecipare alla finale di hockey su ghiaccio del 22 febbraio. La sua presenza, ancora da confermare, sarebbe una sorpresa tra i tifosi italiani, che aspettano di vederlo tra il pubblico. La possibilità nasce dall’interesse del presidente americano per gli eventi sportivi e dalla volontà di sostenere la squadra statunitense in gara.

Donald Trump potrebbe arrivare a Milano per assistere alla finale di hockey su giacchio maschile del 22 febbraio. La visita del presidente degli Usa sarebbe breve e dedicata solo alle Olimpiadi.