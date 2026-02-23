Derby esplosivo | Vigor Lamezia batte Reggina con doppietta di Cosendey

La partita tra Vigor Lamezia e Reggina si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, grazie alla doppietta di Cosendey. La causa principale della sconfitta degli ospiti risiede nelle rapide transizioni offensive dei padroni di casa, che hanno creato più occasioni da gol. La Reggina, in difficoltà in difesa, ha subito due reti decisive nel primo tempo. La squadra ospite ora affronta un momento di sfida importante.

La Reggina ha incassato la prima sconfitta stagionale, mentre la Vigor Lamezia ha vinto il derby e si è avvicinata alla salvezza. La partita al D’Ippolito è stata decisa da una doppietta di Cosendey, che ha segnato al 47? del primo tempo e al 12? della ripresa. La Vigor ha giocato in inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo, ma ha saputo difendere il vantaggio. Per la Reggina, la sconfitta interrompe una striscia di tredici partite senza sconfitte, con un distacco dalla vetta che sale a cinque punti. Cosendey protagonista, Iannì salva il risultato. Il derby calabrese ha la Vigor Lamezia imporsi sulla Reggina grazie alla doppietta di Cosendey e alla prova decisiva del portiere Iannì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Derby infuocato Serie D: Buzzone arbitra Vigor Lamezia-Reggina.Francesco Buzzone di Enna sarà l’arbitro del derby tra Vigor Lamezia e Reggina, una sfida valida per la 22ª giornata del campionato di Serie D girone I.

Calabria a tinte smorzate: Reggina impatta nel derby, Vibonese cade, Vigor e Sambiase faticano in Serie D.La Reggina ha pareggiato nel derby contro il Cosenza, a causa di un gol arrivato all’ultimo minuto, che ha evitato la sconfitta ai padroni di casa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Calcio Serie D, la Reggina perde il derby a Lamezia. Il Sambiase espugna Messina, Vibonese abbattuta in casa dalla Gelbison (0-4) e in caduta liberaI cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel tuo browser in quanto sono essenziali per abilitare le funzionalità di base del sito.... Mostra di più ... giornaledicalabria.it

Reggina sconfitta al D’Ippolito, derby alla Vigor LameziaLa Vigor Lamezia ottiene una vittoria prestigiosa nel derby contro la Reggina, consolidando il proprio cammino verso la salvezza. La sfida al D’Ippolito è stata decisa da una doppietta di Cosendey, ... corrieredellacalabria.it

Le dichiarazioni a caldo al temine del match contro la Vigor Lamezia - facebook.com facebook

MATCHDAY Vigor Lamezia “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme Ore 15 x.com