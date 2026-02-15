Calabria a tinte smorzate | Reggina impatta nel derby Vibonese cade Vigor e Sambiase faticano in Serie D

La Reggina ha pareggiato nel derby contro il Cosenza, a causa di un gol arrivato all’ultimo minuto, che ha evitato la sconfitta ai padroni di casa. La Vibonese ha subito una sconfitta in trasferta contro il Palmese, lasciando tre punti importanti sul campo. Nel frattempo, la Vigor Lamezia e il Sambiase hanno fatto fatica nelle loro partite di Serie D, cercando di trovare la giusta quadratura. La giornata ha portato risultati diversi per le squadre calabresi, con alcune che lottano per migliorare la posizione in classifica.

Calabria calcistica: Reggina impatta, Vibonese ko, Vigor e Sambiase cercano punti. Una giornata di risultati contrastanti per le squadre calabresi nel fine settimana appena concluso. La Reggina 1914 ha pareggiato 1-1 nel derby dello Stretto contro il Messina, mentre in Serie D la Vigor Lamezia è stata sconfitta a Caltanissetta e la Vibonese ha subito una pesante sconfitta in trasferta a Milazzo. Il Sambiase ha raccolto un punto con un pareggio a reti bianche contro la Nuova Igea Virtus. Derby dello Stretto: Reggina e Messina si dividono la posta. Il "Granillo" di Reggio Calabria ha ospitato un derby intenso e seguito da oltre 7.