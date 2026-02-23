Deraglia treno merci bloccata linea Verona-Bologna | Frecciarossa con oltre 200 minuti di ritardo
Un treno merci ha deragliato, causando la chiusura totale della linea tra Verona e Nogara. La causa sembra essere un problema tecnico che ha portato alla fuoriuscita dai binari. Il deragliamento ha bloccato il traffico ferroviario, con un impatto diretto sui treni di passaggio, incluso un Frecciarossa che ha accumulato oltre 200 minuti di ritardo. La circolazione sulla tratta rimane sospesa fino a nuove indicazioni.
Linee ferroviarie Verona-Bologna e Verona-Modena via Mantova completamente bloccate fra Verona e Nogara per lo svio di un treno merci. Ritardi di oltre 200 minuti e treni instradati via Padova. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Treno merci deraglia sulla linea Verona-Bologna: ritardi fino a 120 minuti, cancellazioni e percorsi alternativi (saltando stazioni)Un deragliamento di due carri vuoti di un treno merci tra Verona e Nogara ha causato l’interruzione della circolazione sulla linea Verona-Bologna.
Treno merci esce dai binari sulla linea Verona-Bologna: ritardi fino a 120 minuti, cancellazioni e percorsi alternativi (saltando stazioni)Un treno merci ha deragliato tra Verona e Nogara, causando ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni.
