Deraglia treno merci bloccata linea Verona-Bologna | Frecciarossa con oltre 200 minuti di ritardo

Un treno merci ha deragliato, causando la chiusura totale della linea tra Verona e Nogara. La causa sembra essere un problema tecnico che ha portato alla fuoriuscita dai binari. Il deragliamento ha bloccato il traffico ferroviario, con un impatto diretto sui treni di passaggio, incluso un Frecciarossa che ha accumulato oltre 200 minuti di ritardo. La circolazione sulla tratta rimane sospesa fino a nuove indicazioni.