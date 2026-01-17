Delitto del trapano | chiuse le indagini su Verduci

La Procura di Genova ha concluso le indagini sul caso di Fortunato Verduci, 66 anni, sospettato di aver commesso il femminicidio di Maria Luigia Borrelli, infermiera e prostituta nel centro storico della città. L’indagine ha portato alla chiusura delle pratiche investigative, consentendo ora di valutare eventuali sviluppi giudiziari.

La Procura di Genova ha chiuso le inagini nei confronti di Fortunato Verduci, 66 anni, il carrozziere accusato di essere l’autore del cosiddetto delitto del trapano, il femminicidio di Maria Luigia Borrelli, infermiera che esercitava anche la prostituzione nel centro storico di Genova. Il delitto risale alla notte tra il 5 e il 6 settembre 1995. La svolta nelle indagini, che, arriva pochi giorni dopo la sentenza di primo grado per un altro cold case genovese: Anna Lucia Cecere giovedì è stata condannata a 24 anni per l’omicidio di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996. Secondo l’accusa, Verduci sarebbe stato incastrato grazie al Dna, risalendo a lui tramite la banca dati del Ministero della Giustizia e al profilo genetico di un parente detenuto nel carcere di Brescia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Delitto del trapano, una panchina rossa per Maria Luigia Borrelli Leggi anche: Delitto di Garlasco, le indagini su Sempio e la riapertura del caso: cosa è successo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Esclusiva: delitto del trapano, chiuse le indagini trent'anni dopo, Verduci verso il processo. Delitto del trapano, la Procura chiude l’inchiesta: “Luigia Borrelli fu uccisa dal carrozziere Fortunato Verduci” - Notificato l’avviso di conclusione indagini per il delitto avvenuto nel 1995 nei caruggi di Genova: la vittima, di giorno infermiera, fu straziata nel basso ... ilsecoloxix.it

Delitto del trapano, chiuse le indagini: Verduci indagato anche per rapina e auto riciclaggio - Chiuse le indagini per il delitto del trapano con una sorpresa: Verduci indagato anche per rapina e auto riciclaggio. primocanale.it

Delitto del trapano: chiuse le indagini su Verduci - La Procura di Genova ha chiuso le inagini nei confronti di Fortunato Verduci, 66 anni, il carrozziere accusato di essere l’autore del cosiddetto delitto del trapano, il femminicidio di Maria Luigia ... genovatoday.it

Radio Vanda. . Depistaggi (gli angeli della morte): Il Delitto del Trapano #suspance #Crime #informazione #crimine #storieitaliane #truecrime - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.