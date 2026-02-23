Dedalo Consulting da record | crescita a +300%

Dedalo Consulting ha registrato una crescita del 300% quest’anno, grazie alla strategia di supportare le imprese nella gestione quotidiana e nei progetti di sviluppo. Fondata nel 2023 da due giovani imprenditori, l’azienda si distingue per l’approccio pratico e concreto, puntando a offrire soluzioni efficaci e personalizzate. La richiesta di servizi di consulenza più mirati ha spinto la società a espandere il proprio team e le aree di intervento. Ora, si prepara a lanciare nuovi programmi di formazione.

LA DEDALO Consulting è nata nel 2023 da un’idea imprenditoriale di due ventiquattrenni con un obiettivo molto chiaro: il mercato della consulenza aziendale non ha bisogno di promesse altisonanti, ma di strutture capaci di accompagnare davvero le imprese nei processi di crescita, organizzazione e posizionamento. Dall’idea imprenditoriale alla costituzione di una solida realtà nel comparto della consulenza il passo è stato estremamente breve. Le radici dei fondatori sono salernitane, il percorso è costruito passo dopo passo, attraverso studio, sperimentazione e un dialogo costante con aziende di settori diversi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

