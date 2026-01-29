Napoli Est De Laurentiis guarda al futuro | sopralluogo nell’area dell’ex raffineria

De Laurentiis ha visitato questa mattina l’area dell’ex raffineria a Napoli Est. Il presidente del Napoli non si limita al calcio: questa volta si interessa anche a un progetto di riqualificazione urbana. L’obiettivo è trasformare l’area in uno spazio più sostenibile, con parchi e un mare balneabile. La sua presenza sottolinea l’interesse per il futuro di quella zona, che potrebbe cambiare volto nei prossimi anni.

"> Non solo calcio: il presidente azzurro segue da vicino un progetto di riqualificazione urbana che punta su sostenibilità, parchi e mare balneabile. Aurelio De Laurentiis guarda oltre il pallone. Il presidente del Napoli sta visionando in queste ore alcuni terreni nell’area di Napoli Est, nei pressi dell’ex raffineria, zona oggi interessata da un articolato processo di bonifica ambientale e destinata a diventare il cuore di una vera e propria rivoluzione green. Un progetto che, come emerge ormai con chiarezza, va molto oltre la semplice realizzazione di un impianto sportivo legato al Napoli.🔗 Leggi su Napolipiu.com

Approfondimenti su Napoli Est

Questa mattina, i tecnici del Ministero delle Infrastrutture, insieme ai rappresentanti di Autostrade, hanno effettuato un sopralluogo al casello autostradale di Maddaloni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Est

Argomenti discussi: Costo del lavoro, clima teso in Lega: confronto acceso tra De Laurentiis, Marotta e Chiellini; Caos Serie A, il verdetto Figc può sbloccare il mercato del Napoli: Inter e Juve irritate; Conte, De Laurentiis e il nodo della pianificazione stagionale.

Napoli Est, De Laurentiis guarda al futuro: sopralluogo nell’area dell’ex raffineriaAurelio De Laurentiis guarda oltre il pallone. Il presidente del Napoli sta visionando in queste ore alcuni terreni nell’area di Napoli Est, nei pressi dell’ex raffineria, zona oggi interessata da un ... napolipiu.com

ADL al lavoro per stadio e centro sportivo: sopralluogo a Napoli Est, ecco in quale zonaAurelio De Laurentiis è ancora impegnato nella ricerca della zona giusta per capire i margini di costruzione di stadio e centro sportivo. In queste ore, come raccolto da Radio Tutto Napoli, ... tuttonapoli.net

Misura cautelare per un presunto affiliato al clan Aprea di Barra, Napoli Est: avrebbe sparato ad un ladro d’auto nel gennaio 2025. - facebook.com facebook