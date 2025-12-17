Ascea | Silenzio sul piano urbanistico attuativo il Codacons Cilento minaccia azioni legali
Il Comune di Ascea è al centro di una disputa riguardante l'attuazione del piano urbanistico attuativo, con il Codacons Cilento che denuncia ritardi e mancanza di trasparenza. La situazione ha portato il Codacons a minacciare azioni legali, evidenziando tensioni tra le parti coinvolte.
Il Comune di Ascea si trova al centro di una controversia crescente riguardante l'attuazione della Legge Daniele, con il Codacons Cilento che accusa l'Amministrazione comunale di un grave ritardo e di mancanza di trasparenza L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
