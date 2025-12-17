Ascea | Silenzio sul piano urbanistico attuativo il Codacons Cilento minaccia azioni legali

Il Comune di Ascea è al centro di una disputa riguardante l'attuazione del piano urbanistico attuativo, con il Codacons Cilento che denuncia ritardi e mancanza di trasparenza. La situazione ha portato il Codacons a minacciare azioni legali, evidenziando tensioni tra le parti coinvolte.

FlashNews24 di LaVoce24TV del 11 giugno 2025 Attualità, Cronaca, Cultura e Sport

Il Codacons Cilento accusa l'amministrazione di Ascea: nessuna risposta sui fondi spesi per il Pua mai attuato - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.