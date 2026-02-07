Garcia respinge accuse antidoping e minaccia azioni legali

Ryan Garcia si difende dalle accuse antidoping che sono emerse durante un periodo di allenamento molto intenso. Il pugile ha respinto ogni accusa e ha annunciato che prenderà in considerazione azioni legali per tutelarsi. La questione ha acceso il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori.

nel contesto di un periodo di allenamento intenso, si è acceso un dibattito sulle verifiche antidoping rivolto al pugile Ryan Garcia. le voci sostenute da alcune fonti hanno insinuato una possibile assenza di controllo da parte di vada, ma Garcia ha reagito con fermezza, chiarendo la posizione e imponendo una linea netta contro le insinuazioni diffuse online e in alcuni capitoli della stampa. in un intervento pubblicato sui social, Garcia ha respinto in modo deciso le affermazioni riguardanti una mancata supervisione antidoping, specificando di essere stato sottoposto a test durante tutta la campagna di allenamento.

