Dazi Usa al 15% | l’Europa accusa Trump di violare l’accordo e congela la ratifica

L'Europa sospetta che le tariffe del 15% imposte dagli Stati Uniti siano una violazione degli accordi commerciali. La disputa nasce dopo che gli Stati Uniti hanno aumentato i dazi, provocando reazioni di protesta da parte delle nazioni europee. Le cancellerie europee chiedono chiarezza e si preparano a rispondere con misure adeguate, mentre le negoziazioni si bloccano. La situazione resta in stallo, con molte tensioni ancora da risolvere.

Trenta ore per formulare quella posizione chiara chiesta da più cancellerie. Trenta ore per capire che il tempo delle mani tese, dei viaggi lampo in Scozia alla corte di Donald Trump, questa volta è finito. L’Europa ha risposto agli Stati Uniti dopo l’ennesimo strappo della Casa Bianca e lo ha fatto, innanzitutto, chiedendo chiarezza. In una lunga dichiarazione ufficiale, espressione della Commissione nella sua interezza, Bruxelles tuttavia è andata oltre. E ha di fatto accusato il presidente americano di non rispettare gli accordi. Non siamo alla rottura tra Stati Uniti e Ue sul fronte commerciale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Usa-Ue, l’intesa sui dazi resta al palo. Il Parlamento europeo rinvia la ratifica dopo le minacce di Trump sulla GroenlandiaL’accordo tra Usa e Ue sui dazi, siglato lo scorso agosto, è attualmente in sospeso.

Dazi, al Parlamento Ue riparte l’iter di ratifica dell’accordo con gli Usa. “Ma sarà congelato in caso di minacce alla nostra sicurezza”Questa mattina, al Parlamento europeo, si è riunita di nuovo la Commissione per il Commercio Internazionale.

Trump vuole l'Europa a tutti i costi

