Corte Suprema contro Trump | dazi annullati ma nuove tariffe al 10%

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribaltato la decisione dell’amministrazione Trump sull’imposizione di dazi globali, stabilendo che il presidente ha agito in violazione delle leggi federali. A seguito di questa sentenza, Donald Trump ha immediatamente annunciato l’introduzione di nuovi dazi al 10% su tutte le importazioni, sfruttando una diversa base legale. La questione dei 130 miliardi di dollari già riscossi tramite i dazi precedenti rimane aperta e destinata a ulteriori battaglie legali. La decisione della Corte, arrivata con un voto di sei a tre, rappresenta un duro colpo per la politica commerciale dell’ex presidente.🔗 Leggi su Ameve.eu

