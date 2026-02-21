Corte Suprema contro Trump | dazi annullati ma nuove tariffe al 10%
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di annullare i dazi imposti dall’amministrazione Trump, sostenendo che queste tariffe sono state applicate senza rispettare le leggi federali. La sentenza si basa su un controllo più rigoroso delle procedure adottate dall’ex presidente. Nonostante l’annullamento, vengono confermate nuove tariffe al 10% su alcuni beni importati, che entreranno in vigore nei prossimi giorni. La decisione avrà ripercussioni sulle relazioni commerciali internazionali.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribaltato la decisione dell’amministrazione Trump sull’imposizione di dazi globali, stabilendo che il presidente ha agito in violazione delle leggi federali. A seguito di questa sentenza, Donald Trump ha immediatamente annunciato l’introduzione di nuovi dazi al 10% su tutte le importazioni, sfruttando una diversa base legale. La questione dei 130 miliardi di dollari già riscossi tramite i dazi precedenti rimane aperta e destinata a ulteriori battaglie legali. La decisione della Corte, arrivata con un voto di sei a tre, rappresenta un duro colpo per la politica commerciale dell’ex presidente.🔗 Leggi su Ameve.eu
Stop ai dazi, Trump contro la Corte suprema: "Volevo fare il bravo ragazzo. Ora tariffe extra al 10%"Donald Trump ha deciso di aumentare le tariffe doganali al 10%, dopo aver criticato la Corte suprema per aver preso decisioni che, secondo lui, sono influenzate da interessi stranieri.
Suprema Corte contro Trump: dazi da 175 miliardi $ annullati, 3La Corte Suprema ha deciso di annullare dazi per 175 miliardi di dollari, creando scompiglio tra gli operatori economici.
Dazi: la Corte Suprema USA abbandona Trump
Argomenti discussi: Dazi: la Corte Suprema frena Trump - ISPI; La Corte Suprema boccia i dazi di Donald Trump; Usa, Corte Suprema boccia i dazi. Trump annuncia ulteriori tariffe globali del 10%; La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: Violata legge federale.
Corte Suprema Usa, chi sono i giudici che hanno votato contro i dazi di TrumpLa Corte Suprema ha annullato i dazi globali di vasta portata del presidente Donald Trump con un voto di 6 a 3 ... ilsole24ore.com
Usa, la Corte Suprema boccia i dazi ma Trump non ci sta e ne annuncia di nuoviLa Corte Suprema ha bocciato i dazi di Donald Trump, in quanto le tariffe imposte dal Tycoon, in base all’International Emergency Economic Powers Act (leeap), sono illegali, poiché lo stesso Trump ha ... notizie.it
Perché la sentenza della Corte Suprema sui dazi è anche la rivincita della democrazia x.com
Il voto della Corte Suprema annulla i dazi ma la Casa Bianca passa subito al contrattacco. La politologa: «Il presidente quando fiuta la sconfitta, ha reazioni muscolari e poco pensate» #ilcentro - facebook.com facebook