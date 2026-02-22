Dazi Trump al contrattacco | tariffe portate fino al 15% dopo lo stop della Corte suprema Cosa succede ora

Donald Trump ha deciso di aumentare le tariffe doganali fino al 15%, reagendo alla sospensione delle misure da parte della Corte suprema. La decisione arriva dopo che le autorità hanno bloccato temporaneamente i dazi già in vigore, spingendo l’ex presidente a rilanciare le tariffe per proteggere gli interessi commerciali degli Stati Uniti. La mossa potrebbe influenzare le relazioni con i partner commerciali, creando nuovi interrogativi sul commercio internazionale. La questione resta aperta.

Roma, 22 febbraio 2026 – Con Donald Trump vale sempre la stessa regola: mai considerare chiuso un capitolo. Dopo la sentenza della Corte Suprema che ha smontato una parte rilevante del suo impianto tariffario, il presidente ha annunciato un dazio globale del 10% e, poche ore dopo, ha rilanciato su Truth: 15%, “con effetto immediato”, il massimo consentito dalla nuova base legale scelta dalla Casa Bianca. “In qualità di presidente – avvisa – aumenterò, con effetto immediato, i dazi mondiali del 10% sui Paesi, molti dei quali hanno derubato gli Usa per decenni, senza alcuna ritorsione (finché non sono arrivato io), al livello consentito e legalmente testato del 15%”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Trump annuncia nuovi dazi dopo lo stop della Corte Suprema: “Subito tariffe globali del 10%”Donald Trump ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi del 10% su prodotti importati, dopo che la Corte Suprema ha bloccato molte delle sue misure commerciali recenti.

Stop ai dazi, Trump contro la Corte suprema: "Volevo fare il bravo ragazzo. Ora tariffe extra al 10%"Donald Trump ha deciso di aumentare le tariffe doganali al 10%, dopo aver criticato la Corte suprema per aver preso decisioni che, secondo lui, sono influenzate da interessi stranieri.

Trump e i dazi, Corte Suprema Usa scettica su uso poteri di emergenza

