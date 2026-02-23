Dazi è scontro Ue-Usa ma Tajani rassicura | Washington non creerà instabilità alle imprese europee

Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di aumentare i dazi dal 10% al 15%, provocando il richiamo dell’Unione europea. La decisione di Washington, che viola un accordo commerciale firmato quest’estate, ha portato a uno scontro tra le due parti. La Commissione europea si oppone all’aumento, mentre il rappresentante italiano cerca di rassicurare le imprese europee, sostenendo che gli Stati Uniti non vogliono destabilizzare il mercato. La questione rimane al centro delle tensioni commerciali internazionali.

L’Unione europea nuovamente nella spirale dei dazi. Solo pochi giorni fa la Corte Suprema statunitense aveva decretato come illegittimi i dazi imposti dal presidente Trump sulla base dell’International Emergency Powers Act, ribadendo come essi fossero di competenza esclusiva del Congresso. Il tycoon aveva però prontamente reagito aumentando dal 10% al 15% le tariffe doganali sulle importazioni ricorrendo ad un’altra legge. Il dossier dazi è stato discusso anche nella riunionedei ministri degli Esteri Ue svoltasi oggi e che ha visto la partecipazione del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Dazi Usa e mercati emergenti, il vicepremier Tajani rassicura gli imprenditori forlivesi: "L'export italiano non si ferma"Il vicepremier Tajani ha confermato che, nonostante i dazi imposti dagli Stati Uniti e le tensioni con i mercati emergenti, l’export italiano resta forte.

Dazi Usa, Tajani convoca la task force con le impreseIl ministro degli Esteri Antonio Tajani ha deciso di convocare lunedì una riunione con le imprese italiane per affrontare i problemi legati ai dazi degli Stati Uniti.

Dazi, l’Europa vuole chiarezza ma non va allo scontro con Trump. Congelata l’intesa d’agostoLa Commissione non intende arrivare ai ferri corti e valuta di rinviare anche il provvedimento che contiene la norma sul buy european ... repubblica.it

L’UE a Trump: Un accordo è un accordo, rispettate gli impegni sui daziLa Commissione europea pretende garanzie e minaccia contro-dazi, mentre all'Europarlamento si valuta di congelare il voto sull'accordo UE-USA ... eunews.it

Lo scontro tra Donald #Trump e la Corte Suprema Usa sui dazi porterà maggiore volatilità sui mercati azionari, ma sul fronte inflattivo non ci sono segnali di effetti che possano giustificare interventi della Federal Reserve: l'analisi di Gregorio De Felice, capo ec x.com

Nuovi dazi Usa al 15%, l'Italia intende seguire la linea di Bruxelles che chiede chiarezza, senza andare allo scontro con #Trump come vorrebbe #Macron. Il Parlamento Ue, intanto, rinvia la ratifica dell'accordo commerciale con Usa. - facebook.com facebook