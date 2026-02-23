Dazi è scontro Ue-Usa ma Tajani rassicura | Washington non creerà instabilità alle imprese europee

Da ildifforme.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di aumentare i dazi dal 10% al 15%, provocando il richiamo dell’Unione europea. La decisione di Washington, che viola un accordo commerciale firmato quest’estate, ha portato a uno scontro tra le due parti. La Commissione europea si oppone all’aumento, mentre il rappresentante italiano cerca di rassicurare le imprese europee, sostenendo che gli Stati Uniti non vogliono destabilizzare il mercato. La questione rimane al centro delle tensioni commerciali internazionali.

dazi 232 scontro ue usa ma tajani rassicura washington non creer224 instabilit224 alle imprese europee
© Ildifforme.it - Dazi, è scontro Ue-Usa ma Tajani rassicura: “Washington non creerà instabilità alle imprese europee”

L’Unione europea nuovamente nella spirale dei dazi. Solo pochi giorni fa la Corte Suprema statunitense aveva decretato come illegittimi i dazi imposti dal presidente Trump sulla base dell’International Emergency Powers Act, ribadendo come essi fossero di competenza esclusiva del Congresso. Il tycoon aveva però prontamente reagito aumentando dal 10% al 15% le tariffe doganali sulle importazioni ricorrendo ad un’altra legge. Il dossier dazi è stato discusso anche nella riunionedei ministri degli Esteri Ue svoltasi oggi e che ha visto la partecipazione del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Dazi Usa e mercati emergenti, il vicepremier Tajani rassicura gli imprenditori forlivesi: "L'export italiano non si ferma"Il vicepremier Tajani ha confermato che, nonostante i dazi imposti dagli Stati Uniti e le tensioni con i mercati emergenti, l’export italiano resta forte.

Dazi Usa, Tajani convoca la task force con le impreseIl ministro degli Esteri Antonio Tajani ha deciso di convocare lunedì una riunione con le imprese italiane per affrontare i problemi legati ai dazi degli Stati Uniti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Dazi Trump, l’Ue: Chiediamo chiarezza. Usa: Rispetteremo accordi; Dazi, l’Europa vuole chiarezza ma non va allo scontro con Trump. Congelata l’intesa d’agosto; Dazi di Trump contro l’Europa, scontro economico e riarmo Ue: l’Atlantico cambia equilibrio; E ora cosa succede? Breve guida sul day after della sentenza che ha annullato i dazi di Trump.

dazi è scontro ueDazi, l’Europa vuole chiarezza ma non va allo scontro con Trump. Congelata l’intesa d’agostoLa Commissione non intende arrivare ai ferri corti e valuta di rinviare anche il provvedimento che contiene la norma sul buy european ... repubblica.it

dazi è scontro ueL’UE a Trump: Un accordo è un accordo, rispettate gli impegni sui daziLa Commissione europea pretende garanzie e minaccia contro-dazi, mentre all'Europarlamento si valuta di congelare il voto sull'accordo UE-USA ... eunews.it