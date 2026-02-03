Pd, M5S e Avs chiedono subito un’udienza urgente a Salvini. In aula, i tre partiti vogliono spiegazioni sulla presunta attività di raccolta fondi per la Lega da parte di Steve Bannon, emersa dagli Epstein files. La richiesta arriva dopo le rivelazioni che coinvolgono il politico e aprono un nuovo fronte nell’indagine.

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Pd, M5S e Avs hanno chiesto in aula alla Camera un'informativa urgente al ministro Matteo Salvini dopo quanto emerso dagli Epstein files ovvero la presunta attività di raccolta fondi per la Lega da parte di Steve Bannon. "Il nome di Matteo Salvini ricorre per ben 96 volte e questi messaggi -dice Elisabetta Piccolotti di Avs- si concentrano nel periodo in cui la Lega, non a caso, raggiunge il suo massimo storico di consenso elettorale anche grazie alla cosiddetta 'Bestia', un sistema pervasivo e altamente efficace di comunicazione sui social network". Una richiesta a cui si è aggiunto il Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Usa: Pd-M5S-Avs, informativa urgente a Salvini e governo su Epstein files

