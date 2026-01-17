L’accordo tra Mercosur e Ue, raggiunto ad Asuncion dopo oltre due decenni di negoziati, ora attende l’approvazione a Bruxelles. La firma rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due aree, ma ha già suscitato reazioni contrastanti, con alcune categorie di agricoltori che minacciano proteste. La sfida principale resta la gestione dei dazi e delle politiche agricole, in un contesto di tensioni commerciali internazionali.

Mentre ad Asuncion, Unione europea e Mercosur trovano l’intesa commerciale dopo 25 anni di negoziati, molti agricoltori sono già sul piede di guerra e annunciano nuovi blocchi in mezza Europa. Ebbene, quello che sarebbe uno de più importanti accordi commerciali al mondo, vede la contrarietà anche di diversi Paesi che richiedono maggiori garanzie per gli agricoltori. Come Francia, Ungheria, Polonia, Austria e Irlanda, le organizzazioni agricolo europee temono una forte concorrenza per alcuni prodotti, come il pollame, la carne bovina, lo zucchero e il riso. Al contempo, però, ci sono anche molte organizzazioni favorevoli all’accordo, non solo nei settori manifatturieri, ma anche nell’agroalimentare, in particolare i produttori di vino e di prodotti Igp, che vengono fortemente tutelati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mercosur e Ue trovano l’intesa, ora l’approvazione a Bruxelles: la sfida ai dazi di Trump

Ue-Mercosur, 'soglia del 10% all'import tra le salvaguardie' - Mercosur sarà accompagnato dalla Commissione europea da un atto giuridico dedicato alle clausole di salvaguardia, per renderle "più trasparenti, rapide e prevedibili". ansa.it

Accordo Mercosur, Ue approva le clausole di salvaguardia più stringenti per agricoltori - La Plenaria del Parlamento europeo ha dato il via libera alle clausole di salvaguardia proposte dalla Commissione per l'accordo tra Ue e Mercosur. tg24.sky.it

Meloni rinvia la firma del Mercosur e frena tutta l'Ue - Giorgia Meloni imposta così, in Aula, la posizione dell’Italia in vista del Consiglio europeo. ilfoglio.it

