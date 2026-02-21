I dazi di Trump al 10% dopo la Corte Suprema | ecco cosa cambia per UE Cina e Canada

La decisione della Corte Suprema di mantenere in vigore alcuni dazi statunitensi provoca tensioni tra USA, UE, Cina e Canada. La Corte ha confermato che i dazi del 10% sono validi, anche se aveva eliminato altre tariffe. Le aziende di tutto il mondo devono affrontare costi più alti e incertezza nelle relazioni commerciali. Questa decisione influenza le scelte di importatori ed esportatori e accelera le negoziazioni tra le nazioni coinvolte.

La sentenza della Corte Suprema che ha bocciato solo una parte dei dazi USA, lasciando in vigore altre tariffe, non ha posto fine alla guerra commerciale. Sebbene lo stop dei giudici apra la porta a potenziali rimborsi fino a 175 miliardi di dollari, la decisione ha gettato il commercio internazionale nel caos e ha innescato la reazione di Donald Trump, che ha firmato un decreto per imporre un nuovo dazio doganale globale del 10%, in vigore dal 24 febbraio per 150 giorni. Il dazio del 10% non si applicherà ai prodotti già soggetti a dazi settoriali, né alle merci provenienti da Canada e Messico nell'ambito del trattato nordamericano di libero scambio.

