L’accordo UE-Mercosur al voto del Parlamento Europeo Perché l’accordo riguarda da vicino l’industria lombarda

Il voto del Parlamento Europeo sul nuovo accordo commerciale con il Mercosur, previsto per mercoledì 21 gennaio a Strasburgo, rappresenta un momento importante per le industrie europee, in particolare quelle lombarde. Questo accordo può influenzare gli scambi commerciali e le dinamiche economiche della regione, rendendo fondamentale un’attenta valutazione degli aspetti coinvolti. Di seguito, una panoramica sulle implicazioni di questa decisione per il settore industriale locale.

Mercoledì 21 gennaio, l’accordo commerciale UE-Mercosur verrà votato dall’assemblea plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. Se ne è parlato molto nelle scorse settimane, principalmente a causa delle proteste degli agricoltori in Francia e Belgio. Questo ha fatto apparire il piano più sbilanciato sul settore primario di quanto non sia in realtà, trascurando il forte impatto che avrà sul settore industriale e manifatturiero del nostro Paese. La Lombardia, cuore industriale d’Italia, vanta già relazioni commerciali robuste con il Mercosur (composto da Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay – paesi ai quali si aggiungono, in chiave dell’Associazione latinoamericana di integrazione, realtà come Colombia, Ecuador, Panama e Perù).🔗 Leggi su Bergamonews.it

Ue-Mercosur, firmato accordo in Paraguay. Ora l’approvazione del Parlamento europeoL’accordo commerciale tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur, firmato ad Asunción, in Paraguay, rappresenta un risultato importante dopo 25 anni di negoziati.

Bruxelles spinge l’accordo Ue-Mercosur, ma il Parlamento europeo teme l’applicazione provvisoriaLa Commissione europea lavora per promuovere l’accordo tra l’UE e il Mercosur, previsto per il 17 gennaio in Paraguay.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Siglato l'accordo UE-Mercosur: i vantaggi della liberalizzazione per Italia e UE - E' stato firmato in Paraguay l'accordo commerciale fra UE e Paesi del Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay e Argentina). finanza.repubblica.it