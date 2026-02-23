Davide muore così a soli 24 anni | straziante una città intera sotto shock

Davide, un giovane di 24 anni, perde la vita in un incidente nel cantiere di Nocera Inferiore, causato da una manovra sbagliata di un camion. La sua morte ha scioccato l'intera comunità, che si è radunata sul posto per rendere omaggio. L’incidente è avvenuto mentre lavorava sotto il sole per sistemare una parte di strada. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità.

Tragedia questa mattina in un cantiere a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove un operaio di 24 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion durante una manovra. L’ennesimo incidente sul lavoro che scuote il territorio. La vittima è Carmine Albero, giovane originario di Sarno, molto conosciuto e stimato in città. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante lo avrebbe travolto mentre effettuava una manovra all’interno dell’area di lavoro. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma per il 24enne non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione: il giovane sarebbe morto sul colpo, lasciando sgomenti colleghi e familiari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche: “Una sfida folle”. Sport sotto shock, la stella muore a soli 19 anni: poi la scoperta, agghiacciante

Leggi anche: Alessandro vittima dello schianto spaventoso, è arrivata la terribile notizia: una città intera sotto shock

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: L’ultimo libro. La morte della Hoepli e dell’editoria italiana di Davide Romano; Come finisce Colpa dei sensi? La spiegazione del finale; Si getta sotto il treno come la figlia, morto Paolo Lorenzini: aveva 51 anni. Dramma a Borgomanero; Torre a Mare, quartiere abbandonato e pescatori disperati: Senza dragaggio, il porto muore.

Davide Borgione muore in un incidente a Torino: cade dalla bici, derubato e sfiorato da un’autoDavide Borgione morto a 19 anni a Torino: i dettagli della caduta fatale in strada e le prime ricostruzioni della tragedia. notizie.it

Davide Borgione, parla lo sciacallo che ha derubato il 19enne in fin di vita: Non pensavo stesse morendoSe avessi saputo che stava morendo, avrei chiamato i soccorsi. A parlare è uno dei ragazzi che a Torino hanno derubato Davide Borgione, mentre era in fin di vita dopo una brutta caduta dalla bici. fanpage.it

Chiaramonte in lutto: chef e giornalista Davide Di Corato muore in un tragico incidente - facebook.com facebook