La morte di Claire Tracy, 19 anni, calciatrice universitaria, trovata senza vita nei pressi del campus dell’Istituto di Houston, ha scosso profondamente il mondo dello sport giovanile e la comunità accademica. La vicenda è ora al centro di un’indagine delle autorità locali. Secondo le prime ricostruzioni investigative, gli inquirenti propendono per l’ipotesi del suicidio, pur mantenendo il massimo riserbo sulle circostanze e senza escludere ulteriori accertamenti. La famiglia è stata informata e seguita dalle strutture di supporto predisposte dall’università. Claire Tracy era una studentessa del secondo anno e giocava nella squadra femminile di calcio della Rice University, dove si era distinta per talento e impegno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Una sfida folle”. Sport sotto shock, la stella muore a soli 19 anni: poi la scoperta, agghiacciante

Leggi anche: Chiara trovata morta nel letto a soli 18 anni, la scoperta shock della madre: “Le ho dato una medicina per la gola, poi…”

Leggi anche: Carlo muore così a soli 16 anni. Tragedia spaventosa, una città intera sotto shock

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

È una sfida folle! Sotto di 3 gol, gli ospiti fanno l'impresa compiendo una clamorosa rimonta.

La Fabo sfida Omegna sotto gli occhi di "Meo" - Scontro diretto di notevole importanza, stasera, per gli Herons di Marchini. lanazione.it

Domenica 21 dicembre il Morgana si trasforma nel palco più folle di Formia: indovina, canta, sbaglia, ridi… e prova a vincere! Hai la canzone sulla punta della lingua Allora questo è il gioco che fa per te Birra fresca, energia pura e una sfida musicale - facebook.com facebook