Non ce l’ha fatta Alessandro Di Rita, il giovane di 18 anni rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente stradale avvenuto la notte tra venerdì e sabato 20 dicembre a Ceccano, in località Colle Leo. Dopo tre giorni di agonia, il ragazzo è morto nel reparto di Rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma. Con la scomparsa di Alessandro salgono a tre le vittime del violento schianto. Nello stesso incidente avevano perso la vita Andrea Lombardi, 18 anni di Castro dei Volsci, e Luigi Ferrante, 40 anni, residente a Ceccano. Ferrante lavorava in Brasile per la multinazionale Prima Sole Components, dell’imprenditore frusinate Maurizio Stirpe, ed era rientrato da pochi giorni nella sua città natale per trascorrere le festività natalizie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alessandro vittima dello schianto spaventoso, è arrivata la terribile notizia: una città intera sotto shock

Leggi anche: “Morta così, a soli 21 anni”. Sport sotto shock, la terribile notizia è appena arrivata

Leggi anche: Carlo muore così a soli 16 anni. Tragedia spaventosa, una città intera sotto shock

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il popolo palestinese è vittima non soltanto del colonialismo sionista, del suprematismo razziale, ma vittima anche di questa Unione Europea di falliti. Dall’intervento di Alessandro Di Battista all’evento #IoVotoNO a Milano. #giustizia #Palestina #DirittiUmani P. - facebook.com facebook