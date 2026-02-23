David Parenzo al Secolo | Costretto a presentare il mio libro di nascosto gli antagonisti hanno coperture in Parlamento

David Parenzo ha confessato di aver dovuto presentare il suo libro di nascosto, perché gli antagonisti possiedono coperture in Parlamento. La sua testimonianza si riferisce alle pressioni e alle intimidazioni che ha subito durante l’evento a Padova. Parenzo ha descritto la situazione come una ripetizione di vecchie modalità di attacco, con un’ombra di ingerenze politiche dietro le minacce. La vicenda solleva dubbi sulla libertà di espressione e sulla tutela degli autori.

«È sempre la stessa storia, la tragedia sta diventando una farsa». Queste le parole di David Parenzo, che al Secolo d'Italia ha rilasciato un'intervista sulle minacce ricevute dagli organizzatori della presentazione del suo libro "Lo scandalo Israele" a Padova. Alla fine la conferenza c'è stata, anche se con parecchie difficoltà: i promotori hanno dovuto cambiare per ben due volte la località dell'evento, contattando i partecipanti autonomamente senza rilasciare informazioni sull'indirizzo online. Più che di ritorno della stagione di odio politico, per lui si è trattato di «un'idiozia che viene portata avanti da gruppi antagonisti che hanno coperture in una parte della sinistra parlamentare.