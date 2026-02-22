David Parenzo costretto a presentare il libro in un luogo segreto | paura per il giornalista

David Parenzo ha deciso di presentare il suo nuovo libro in un luogo nascosto, temendo possibili proteste o contestazioni. La paura di contestatori ha portato l’autore a scegliere un sito riservato, lontano da occhi indiscreti. La decisione deriva da recenti episodi di tensione legati ai temi trattati nel volume. La presentazione si svolgerà in un ambiente protetto per evitare disordini e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Ci risiamo. Allo schifo non c’è mai fine e le zucche vuote ornate di kefiah ne sono l’esempio più fulgido. David Parenzo, che per il pacifico popolo pro-Pal è colpevole di essere ebreo e per questo va punito, oggi è costretto a presentare il suo libro in un luogo segreto, che ovviamente conoscono soltanto i partecipanti all’evento – comunque tanti – e possiamo dire solo che sarà a Padova, dove l’amico e giornalista è nato. Il libro si intitola “Lo scandalo Israele”, ripercorre fondazione, vicende storiche e amore dell’autore per quella terra, e la presentazione era stata programmata alla Scuola della Carità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Minacce agli organizzatori, l’evento con David Parenzo si sposta in un luogo segreto: «Non mi fanno paura, ho le spalle larghe»Contestazioni a Padova contro il giornalista: «Mi considerano complice di genocidio solo perché dico che non è un termine corretto per parlare di Gaza» L'articolo Minacce agli organizzatori, l’evento ... msn.com

Padova, minacce a Parenzo per il libro su Israele: il talk spostato in luogo segreto. Lui: «Vergognoso»Contestata la presentazione dell'ultima pubblicazione «Lo scandalo Israele»: «Chi protesta non l'ha nemmeno letta. Ringrazio la polizia che si preoccupa per la mia incolumità» ... msn.com

Solidarietà a David Parenzo costretto a presentare il suo libro “Lo scandalo Israele” a Padova in una sede segreta, dopo le minacce ricevute, nella stessa giornata in cui un telecronista Rai in un fuori onda dalle Olimpiadi, chiedeva di non inquadrare un equip - facebook.com facebook

