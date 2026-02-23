D’Aversa nuovo allenatore del Torino al posto di Baroni il contratto e lo staff | come giocherà
Roberto D’Aversa prende il comando del Torino, lasciando Marco Baroni. La scelta deriva dalla volontà della società di cambiare rotta dopo alcune prestazioni deludenti. D’Aversa ha firmato un contratto di due anni e ha già iniziato a scegliere i membri dello staff tecnico. La squadra si prepara a un nuovo stile di gioco, con obiettivi chiari per le prossime partite. La prima sfida sotto la sua guida è alle porte.
Roberto D’Aversa sarà il nuovo allenatore del Torino, sarà addio con Marco Baroni: i dettagli del contratto e dello staff tecnico. Come giocherà la squadra granata con l'ex tecnico di Empoli, Parma e Sampdoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Accordo raggiunto: D'Aversa è il allenatore del TorinoD'Aversa diventa ufficialmente l'allenatore del Torino dopo che la squadra ha incassato diverse sconfitte consecutive.
Baroni al capolinea, contatti in corso con D’Aversa. Il Torino verso il cambio di guida tecnicaIl Torino ha deciso di cambiare allenatore dopo la sconfitta a Genova, che ha accelerato le trattative con D’Aversa.
