D’Aversa nuovo allenatore del Torino al posto di Baroni il contratto e lo staff | come giocherà

Roberto D’Aversa prende il comando del Torino, lasciando Marco Baroni. La scelta deriva dalla volontà della società di cambiare rotta dopo alcune prestazioni deludenti. D’Aversa ha firmato un contratto di due anni e ha già iniziato a scegliere i membri dello staff tecnico. La squadra si prepara a un nuovo stile di gioco, con obiettivi chiari per le prossime partite. La prima sfida sotto la sua guida è alle porte.