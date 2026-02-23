Baroni al capolinea contatti in corso con D’Aversa Il Torino verso il cambio di guida tecnica

Il Torino ha deciso di cambiare allenatore dopo la sconfitta a Genova, che ha accelerato le trattative con D’Aversa. La decisione deriva dai risultati recenti e dall’esigenza di migliorare le prestazioni della squadra. I dirigenti stanno negoziando con l’ex tecnico per definire i dettagli del nuovo incarico. La scelta mira a invertire la rotta e rafforzare il gruppo in vista delle prossime partite. La situazione rimane in evoluzione e le ufficialità sono attese a breve.

Sono ore decisive per la panchina del Torino, che si è ormai deciso, dopo la pesante sconfitta subita a Genova, a cambiare guida tecnica. Marco Baroni è difatti giunto al capolinea, tanto che la dirigenza granata ha già contattato il suo sostituto, che, salvo sorprese, dovrebbe essere Roberto D’Aversa. BARONI AL CAPOLINEA: ESONERO ATTESO NELLE PROSSIME ORE L’avventura dell’attuale tecnico del Torino è ormai agli sgoccioli. Il crollo di Marassi ha certificato la crisi, con la settima sconfitta nelle ultime dieci partite, la tredicesima su 26 giornate. Dopo il match di Genoa, il numero uno del club granata, Cairo, e il direttore sportivo, hanno lasciato lo stato molto delusi dall’atteggiamento e dalla prestazione della squadra. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Baroni ad un passo dall'esonero diserta la conferenza dopo Genoa-Torino: contatti in corso col sostituto

Crisi Torino: 'addio di Baroni al possibile arrivo di D'Aversa

