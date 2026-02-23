Accordo raggiunto | D' Aversa è il allenatore del Torino

D'Aversa diventa ufficialmente l'allenatore del Torino dopo che la squadra ha incassato diverse sconfitte consecutive. La decisione nasce dalla necessità di cambiare rotta e ritrovare fiducia in campo. I dirigenti hanno valutato attentamente le opzioni e hanno scelto di affidare la panchina all'ex tecnico, che ha già iniziato il lavoro negli ultimi giorni. L'obiettivo è invertire la tendenza prima della ripresa del campionato.

Il Torino procede verso un cambio di guida tecnica dopo una serie di risultati negativi che hanno incrinato la fiducia nell’attuale gestione. Roberto D’Aversa risulta in trattativa avanzata per sostituire l’allenatore in carica, in una direzione orientata a imprimere una svolta rapida al progetto sportivo. La decisione di puntare sull’ex tecnico della Salernitana e Parma arriva con la convinzione di dare al club una guida immediata. L’accordo di massima prevede un rapporto lavorativo fino a giugno 2026, confermando l’impegno della società a dare continuità al percorso avviato. In mattinata i vertici societari e gli agenti hanno intensificato i contatti per sistemare gli ultimi dettagli burocratici e chiudere definitivamente la trattativa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Accordo raggiunto col Napoli: vola in prestito a TorinoNel finale di giornata il Napoli e il Torino hanno trovato un’intesa per un trasferimento.

En-Nesyri Juventus, accordo definitivo raggiunto: oggi può essere la giornata decisiva per l’arrivo a TorinoYoussef En-Nesyri si avvia a trasferirsi alla Juventus, dopo aver raggiunto un accordo definitivo con il Fenerbahçe.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Remissione di querela: reato estinto e processo nullo.

Il Torino ha scelto D’Aversa: sarà lui a sostituire Baroni sulla panchina granataDestino ormai segnato per Marco Baroni: il Torino ha scelto il suo sostituto, si tratta di Roberto D’Aversa. Accordo di massima già raggiunto: tutti i dettagli. msn.com

Torino-D’Aversa, si lavora per l’accordoIl Torino propone un contratto di quattro mesi, con eventuale bonus in caso di salvezza. Baroni attende il suo destino ... toro.it

Il governatore il giorno dopo la firma delle Intese: «Le critiche delle opposizioni Ostruzionismo». E spiega come saranno spesi i 300 milioni supplementari garantiti al Veneto dall’accordo raggiunto a Roma - facebook.com facebook

Belluno: sciolto il presidio alla Hydro di Feltre, raggiunto accordo di 8 settimane. x.com