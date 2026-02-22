trovato morto dario marini ad avio la sparizione sospetta del giovane padovano e il giallo degli spostamenti

Dario Marini, residente a Padova, è stato trovato morto ad Avio, in Trentino, dopo aver lasciato la sua città. La causa del decesso resta sconosciuta, ma le autorità stanno analizzando i suoi recenti spostamenti. Marini era scomparso senza lasciare tracce e il suo tragitto ha sollevato molti dubbi. Gli investigatori cercano di ricostruire i suoi ultimi giorni per capire cosa sia successo. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Sono già serrate le indagini per fare chiarezza sul caso di Dario Marini, giovane padovano trovato morto nei boschi di Avio, comune in provincia di Trento. Figlio di un noto imprenditore, era scomparso domenica 15 febbraio e il suo corpo senza vita è stato ritrovato intorno alle 9 del 22 febbraio in una zona boschiva della località trentina. A ritrovare il cadavere i vigili del fuoco e il soccorso alpino, dopo che le ricerche si erano concentrate nei pressi del cimitero di Sabbionara, frazione di Avio, dove era stata ritrovata l’auto dell’imprenditore, a soli 500 metri dal luogo del ritrovamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Dario Marini lavorava nell’azienda di famiglia, attiva nel settore dei lavori stradali con sede a Rubano - facebook.com facebook