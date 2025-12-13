Oltre l’immagine | il corpo come linguaggio universale A Parete la 13° edizione
La 13ª edizione di “Oltre l’immagine”, rassegna fotografica organizzata dall’Associazione La Tenda a Parete, si concentra sul tema “Body Language – Il corpo come linguaggio”. Un’occasione per esplorare come la comunicazione corporea possa superare le barriere linguistiche, offrendo uno sguardo approfondito sulla potenza espressiva del corpo attraverso l’obiettivo fotografico.
Torna con la sua tredicesima edizione “Oltre l’immagine”, la rassegna fotografica organizzata dall’Associazione La Tenda, quest’anno dedicata al tema “Body Language – Il corpo come linguaggio”. L’inaugurazione si terrà il 13 dicembre 2025, con il vernissage che segna l’apertura di un percorso. Casertanews.it
"Oltre l'immagine" conferma così il suo ruolo di piattaforma culturale e educativa, in cui il corpo umano diventa linguaggio universale, capace di raccontare storie, emozioni e prospettive personali
