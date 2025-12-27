Shinya Suzuki e Shinya Sugiki condividono non soltanto il nome di battesimo ma anche l’abilità nella danza. Il primo è il campione giapponese di danze latine, figlio spirituale di Cuba dove è nato; Sugiki, al contrario, è il secondo classificato mondiale nei balli standard, paladino di un’eleganza glaciale e geometrica dove ogni gesto è frutto di un calcolo millimetrico e di ore e ore di allenamento. Quando Sugiki propone a Suzuki di allenarsi insieme per partecipare al 10Dance, una maratona estenuante che richiede la padronanza di tutte e dieci le discipline, cinque latine e cinque classiche, la sfida non è soltanto atletica ma esistenziale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - 10Dance: quando la danza diventa linguaggio del desiderio – Recensione

Leggi anche: Storia del montone: quando l’utility diventa desiderio

Leggi anche: Storia del montone: quando l’utility diventa desiderio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Amore, competizione e ballo da sala: perché 10 Dance è il contenuto Boys Love che stavamo aspettando; ‘10Dance’ 2025: quando il corpo parla, ma il film sussurra; 10Dance: recensione del film giapponese su Netflix; 10DANCE: trama, recensione e cast film Netflix.

Dancing Days, la danza è il linguaggio della complessità: intervista a Francesca Manica - Al Romaeuropa Festival, prende il via, dal 15 al 19 ottobre, negli spazi del Mattatoio, Dancing Days la rassegna dedicata ai nuovi linguaggi coreografici italiani ed europei che seleziona ogni anno ... exibart.com

#10Dance da 10 e lode! Chimica super tra Keita Machida e Ryoma Takeuchi! Per Ryoma poi era il primo BL e non me l'aspettavo così passionale e intraprendente. Danza e passione si sono unite magnificamente e tutti si sono accorti del magnifico attore che x.com

Pasquale La Rocca, il debutto come attore Conosciuto e apprezzato per il suo talento nella danza, Pasquale La Rocca aggiunge un nuovo capitolo al suo percorso artistico con il debutto come attore nel film “10Dance”. Mentre è impegnato a Ballando con le - facebook.com facebook