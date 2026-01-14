Moda uomo | i look In e quelli Out dallo Street Style di Pitti 109

Pitti Uomo 109 a Firenze presenta le principali tendenze della moda maschile, con focus su look in e out nello street style. L’evento, ospitato in Fortezza, esplora temi come movimento, identità e trasformazione del guardaroba contemporaneo, offrendo un quadro aggiornato delle evoluzioni nel settore. Un’occasione per osservare le scelte di stile più significative della stagione, tra innovazione e tradizione.

Tutti in Fortezza: Pitti Uomo 109 Firenze inaugura il calendario della moda maschile con un'edizione che riflette su movimento, identità e trasformazione del guardaroba contemporaneo. Alla Fortezza da Basso il menswear prova a rileggere i suoi codici storici senza rinunciare alla sperimentazione. Ma come sempre, è fuori dai padiglioni che si gioca un'altra partita: lo Street Style. Look street style d'autunno: 5 outfit da copiare dalla NYFW X Un terreno libero ma scivoloso, dove l'idea di stile personale si confronta con l'urgenza di farsi notare. Il risultato? Molti spunti interessanti, qualche intuizione riuscita, ma anche look forzati che lasciano perplessi.

