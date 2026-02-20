Burrate e stracciatelle richiamate | i lotti e le scadenze Interessati anche tonno e uova
Il 20 febbraio 2026, il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di diversi alimenti a causa di contaminazioni. Tra i prodotti coinvolti ci sono burrata e stracciatella con presenza di Listeria, uova e fogli di gelatina contaminati da Salmonella, oltre al tonno decongelato con livelli elevati di Istamina. Le aziende hanno ritirato le scorte dai supermercati e avvisato i consumatori di controllare le scadenze e i numeri di lotto. Il richiamo interessa molte confezioni distribuite in tutta Italia.
Il 20 febbraio 2026 sono stati emessi alcuni richiami dal Ministero della Salute: al centro ci sono diversi prodotti, tra cui alcune confezioni di burrata e stracciatella con Listeria, uova e fogli di gelatina con Salmonella e il tonno decongelato con Istamina. Come sempre in questi casi l’invito è di verificare i lotti e le scadenze dei prodotti che si hanno in casa, portarli al punto vendita e richiedere il rimborso. Burrate e stracciatelle richiamate. Sono stati richiamati dei lotti di burrata, burrata affumicata e stracciatella della Latteria di Aviano, per la presenza di Listeria monocytogenes (è stata infatti accertata durante i controlli).🔗 Leggi su Dilei.it
