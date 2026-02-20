Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana potrebbero condurre l'ultima serata di Sanremo dopo aver vinto le Olimpiadi. La loro presenza all’Ariston è stata discussa tra gli organizzatori, che vogliono coinvolgere atleti di successo per la serata finale. Entrambe si sono fatte notare per le medaglie d’oro e ora potrebbero entrare nel mondo della musica, portando energia e entusiasmo al festival. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Le co-conduttrice dell'ultima serata di Sanremo potrebbero essere Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana, reduci dalla vittoria alle Olimpiadi Mancano 4 giorni a Sanremo ma ancora non si conoscono alcune informazioni fondamentali, come i co-conduttori della serata del venerdì e della finale del sabato. Ovviamente Carlo Conti e Laura Pausini ci saranno, ma chi li affiancherà? Adesso Paolo Giordano a La Volta Buona ha lanciato un’indiscrezione: e se verrà dato spazio alle sportive? Le donne alle Olimpiadi Milano Cortina hanno fatto molto parlare di loro grazie alle medaglie d’oro conquistate.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sanremo, Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana all’Ariston?

Leggi anche: Milano-Cortina, Arianna Fontana e Lollobrigida sorelle d'Italia per il bis

Leggi anche: Arianna Fontana raggiunge Brignone e Lollobrigida in vetta alla classifica dei premi olimpici

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.