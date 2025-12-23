Concorsi pubblicati dalla Regione bandi per 322 nuovi funzionari e per 832 progressioni verticali
Via libera a nuovi concorsi per 322 posti da funzionario nei ruoli della Regione e alle progressioni verticali per 832 dipendenti. Il dipartimento della Funzione pubblica e del personale ha pubblicato quattro avvisi di selezione che, aggiunti ai due precedenti, concludono le procedure concorsuali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Concorsi, pubblicati dalla Regione siciliana bandi per 322 nuovi funzionari e per 832 progressioni verticali
Leggi anche: Regione: dal 12 al 14 novembre concorsi per 79 nuovi funzionari
Concorso comune Milano 2026: pubblicati due bandi per la formazione di graduatorie negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia; Concorso Regione Veneto Istruttori da 6 posti: Esiti orale e graduatorie; Concorsi pubblici, bandi in scadenza entro fine anno, dal 22 al 31 Dicembre 2025; Bandi e concorsi: le ultime novità dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 19 dicembre 2025.
Concorsi, pubblicati dalla Regione siciliana bandi per 322 nuovi funzionari e per 832 progressioni verticali - Via libera a nuovi concorsi per 322 posti da funzionario nei ruoli della Regione Siciliana e alle progressioni verticali per 832 dipendenti. msn.com
Concorsi pubblici, bandi in scadenza entro fine anno, dal 22 al 31 Dicembre 2025 - Scopriamo i concorsi in scadenza entro il 31 Dicembre 2025, i bandi e come presentare domanda. ticonsiglio.com
Concorsi pubblici, bandi in scadenza nella settimana dal 15 al 21 Dicembre 2025 - Scopriamo i concorsi in scadenza nella settimana tra il 15 e il 21 Dicembre 2025, i bandi e come presentare domanda. ticonsiglio.com
Pubblicati due concorsi pubblici per complessivi 100 posti a tempo pieno e indeterminato: 54 Ricercatori di III livello 46 Tecnologi di III livello Domande online tramite il portale inPA Tutte le informazioni: istat.it/amministrazion… #Istat #LavorainIstat x.com
Concorsi scolastici Ester Pasqualoni e Filomena Delli Castelli: pubblicati i bandi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.