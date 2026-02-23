Dalla maskirovka russa alle mire su Taiwan | l' Occidente e la lezione ucraina per Taiwan

Il quotidiano britannico The Guardian ha evidenziato come le anticipazioni di intelligence sulla possibile invasione russa in Ucraina siano state ignorate da molti paesi europei e dal governo ucraino. La causa risiede nella sottovalutazione delle minacce e nella mancanza di azioni concrete per prevenire il conflitto. Un dettaglio significativo riguarda l’accuratezza delle fonti usate per prevedere le mosse russe, che spesso sono state sottostimate. La situazione di Taiwan rischia di seguire un percorso simile.

Recentemente il quotidiano britannico The Guardian ha pubblicato una lunga analisi, molto dettagliata e utilizzante fonti primarie, su come gli avvisi di intelligence precedenti l'invasione russa dell'Ucraina siano stati sottovalutati dalla maggior parte degli Stati europei e dallo stesso governo di Kiev. L'analisi ripercorre i mesi antecedenti il fatidico 24 febbraio 2022, soffermandosi principalmente sulle fonti statunitensi e britanniche, per ricostruire l'andamento della crisi ucraina ma soprattutto per mostrare come diverse fonti, tra cui anche quelle aperte, dimostrassero l'intenzione russa di invadere l'Ucraina.