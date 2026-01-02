vladimir putin e xi jinping avanti senza compromessi su ucraina e taiwan

Vladimir Putin e Xi Jinping, nei loro discorsi di fine anno, hanno ribadito posizioni ferme su Ucraina e Taiwan. Le dichiarazioni dei due leader evidenziano una visione del mondo in cui l'intransigenza su queste questioni rimane centrale, senza aperture a compromessi. Questi interventi riflettono un approccio deciso e determinato, che influenzerà probabilmente le relazioni internazionali nei prossimi mesi.

I discorsi di fine anno dei presidenti di Cina e Russia, Xi Jinping e Vladimir Putin, hanno delineato due visioni del mondo parallele, caratterizzate da un'intransigenza che non lascia spazio a compromessi, rispettivamente sulle questioni di Taiwan e dell'Ucraina. Entrambi i leader, seppur con toni e contesti diversi, hanno ribadito posizioni ferme, evidenziando come Pechino e Mosca intendano proseguire sulla strada delle proprie rivendicazioni territoriali e strategiche, almeno a livello retorico. Nel discorso di fine anno il presidente cinese Xi Jinping ha tracciato un bilancio del 2025 ponendo l'accento sulla forza e sulla determinazione della nazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it

