Le mire della Cina su Taiwan il rischio di stallo in Ucraina | i contraccolpi dell’attacco al Venezuela nello scacchiere internazionale
L’attacco degli Stati Uniti in Venezuela segna un punto di svolta nelle dinamiche internazionali, influenzando gli equilibri geopolitici e economici globali. La situazione si inserisce in un quadro più ampio, caratterizzato dalle mire della Cina su Taiwan e dal rischio di stallo in Ucraina, con ripercussioni che coinvolgono attori e interessi su scala mondiale. Un’analisi delle implicazioni di questi eventi aiuta a comprendere le future evoluzioni della scena internazionale.
Roma, 5 gennaio 2025 – Come cambiano gli equilibri internazionali con l’attacco Usa in Venezuela? L’operazione per rovesciare il regime di Maduro è un terremoto con ripercussioni che vanno ben al di là dell’America Latina: contraccolpi geopolitici ma anche economici. Pensiamo agli interessi della Cina sul petrolio di Caracas, per esempio. Ma l’attenzione degli analisti è rivolta soprattutto ai rischi di emulazione. L’azione di forza di Washington che strapazza i principi del diritto internazionale può rappresentare un pericoloso precedente. Ne parla l’ambasciatore Michele Valensise, già segretario generale della Farnesina, e oggi presidente dell’Istituto Affari Internazionali, quando evoca la possibilità che Pechino possa sentirsi autorizzata a imitare, con Taiwan, la mossa della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Le reazioni della politica internazionale all’attacco Usa contro il Venezuela
Leggi anche: Le mire della Cina su Okinawa, aereo militare punta radar contro jet del Giappone
Le esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan e i messaggi di Xi a Trump e al mondo; Razzi e aerei militari in azione, è tensione tra Cina e Taiwan: cosa succede – VIDEO; Atto di forza in Venezuela, Trump scatena il caos: Onu all’angolo, rischio nuove guerre. La legge del giardino di casa.
Cina-Taiwan, sarà guerra nel 2026? Ecco cosa dicono gli scommettitori su Polymarket - Geopolitica e mercati predict: mentre Pechino simula l'assedio, gli investitori puntano sulla stabilità dell'isola. it.benzinga.com
Tensioni Cina-Giappone. Taiwan: "Pechino mette a rischio la pace nella regione" - Un alto funzionario del ministero degli Esteri giapponese è arrivato oggi in Cina per una visita volta a sedare lo scontro diplomatico innescato dalle recenti dichiarazioni della primo ministro ... rainews.it
Taiwan, la Cina spara e fa paura. Xi vuole l'isola entro il 2027 - La "Finestra Davidson" prevede la conquista con la forza da parte dell'esercito ... msn.com
L'intervento a gamba tesa di Trump in Venezuela non è solo una palese violazione del diritto internazionale ma finisce per legittimare le mire della Russia sull'Ucraina e della Cina su Taiwan. Più sciagurata di così la mossa di Trump a Caracas non poteva ess - facebook.com facebook
Cina: mira a crescita di maggior qualità, cerca progresso nella stabilità nel 2026 x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.