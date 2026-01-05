Le mire della Cina su Taiwan il rischio di stallo in Ucraina | i contraccolpi dell’attacco al Venezuela nello scacchiere internazionale

L’attacco degli Stati Uniti in Venezuela segna un punto di svolta nelle dinamiche internazionali, influenzando gli equilibri geopolitici e economici globali. La situazione si inserisce in un quadro più ampio, caratterizzato dalle mire della Cina su Taiwan e dal rischio di stallo in Ucraina, con ripercussioni che coinvolgono attori e interessi su scala mondiale. Un’analisi delle implicazioni di questi eventi aiuta a comprendere le future evoluzioni della scena internazionale.

Roma, 5 gennaio 2025 – Come cambiano gli equilibri internazionali con l’attacco Usa in Venezuela? L’operazione per rovesciare il regime di Maduro è un terremoto con ripercussioni che vanno ben al di là dell’America Latina: contraccolpi geopolitici ma anche economici. Pensiamo agli interessi della Cina sul petrolio di Caracas, per esempio. Ma l’attenzione degli analisti è rivolta soprattutto ai rischi di emulazione. L’azione di forza di Washington che strapazza i principi del diritto internazionale può rappresentare un pericoloso precedente. Ne parla l’ambasciatore Michele Valensise, già segretario generale della Farnesina, e oggi presidente dell’Istituto Affari Internazionali, quando evoca la possibilità che Pechino possa sentirsi autorizzata a imitare, con Taiwan, la mossa della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

