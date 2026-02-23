Dalla lirica al pop per festeggiare lo sport | l' Arena di Verona al centro della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026

Francesco Pannofino ha diretto la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, organizzata nell’Arena di Verona. La serata ha unito musica e sport, con l’esibizione di Deborah Compagnoni e Achille Lauro. Il sindaco Damiano Tommasi ha partecipato alla celebrazione, che ha coinvolto migliaia di spettatori. La manifestazione ha celebrato l’atmosfera festosa e il successo delle Olimpiadi, lasciando il pubblico con un ricordo vivo della serata.