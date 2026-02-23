Dalla lirica al pop per festeggiare lo sport | l' Arena di Verona al centro della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Francesco Pannofino ha diretto la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, organizzata nell’Arena di Verona. La serata ha unito musica e sport, con l’esibizione di Deborah Compagnoni e Achille Lauro. Il sindaco Damiano Tommasi ha partecipato alla celebrazione, che ha coinvolto migliaia di spettatori. La manifestazione ha celebrato l’atmosfera festosa e il successo delle Olimpiadi, lasciando il pubblico con un ricordo vivo della serata.
Achille Lauro Il brano Incoscienti giovani è quello con cui Achille Lauro chiude la cerimonia. Disco di platino, con decine di milioni di ascolti. Con questa performance si chiude la cerimonia. Rigoletto che ci ha fatto da guida torna nei meandri dell’anfiteatro. L’Olimpiade è finita. Lo spegnimento della fiamma Con i discorsi ufficiali si spegne la fiamma accompagnata nei suoi ultimi momenti dalle note Experience di Ludovico Einuadi suonate da Gloria Campaner. Il sole che ha dominato la scena dal finale del segmento Water Cycle torna a scendere al centro dello stage. Luce che accompagna le immagini dei bracieri di Milano e di Cortina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
